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НовостиОбщество18 января 2023 16:27

К Дню защитника Отечества жители Твери вяжут теплые вещи для военнослужащих СВО

Акция стартовала 10 января
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Принять участие в акции могут все желающие Фото: администрация Твери

Принять участие в акции могут все желающие Фото: администрация Твери

Всероссийская акция "Тепло для героя" в поддержку военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, проходит в Твери с 10 января по 23 февраля.

К ней присоединились участники Великой Отечественной войны, члены Тверского городского совета ветеранов войны, труда Вооружённых сил и правоохранительных органов, Совета ветеранов Тверской швейной фабрики.

- В рамках акции люди старшего поколения могут отправить российским военнослужащим письма с поздравлениями и словами поддержки, а также тёплый подарок, связанный своими руками к Дню защитника Отечества, - сообщает пресс-служба администрации Твери.

18 января в Тверском городском совете ветеранов труда Вооружённых сил и правоохранительных органов был организован сбор гуманитарной помощи и поздравительных открыток, которые подготовили участники войны, ветераны, представители общественности.

Принять участие в акции могут все желающие. Посылки принимаются каждую среду с 11:00 до 13:00 в городском совете ветеранов по адресу: Тверь, пр-т Победы, 11.