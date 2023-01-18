К Дню защитника Отечества жители Твери вяжут теплые вещи для военнослужащих СВО

Принять участие в акции могут все желающие Фото: администрация Твери

Всероссийская акция "Тепло для героя" в поддержку военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, проходит в Твери с 10 января по 23 февраля.

К ней присоединились участники Великой Отечественной войны, члены Тверского городского совета ветеранов войны, труда Вооружённых сил и правоохранительных органов, Совета ветеранов Тверской швейной фабрики.

- В рамках акции люди старшего поколения могут отправить российским военнослужащим письма с поздравлениями и словами поддержки, а также тёплый подарок, связанный своими руками к Дню защитника Отечества, - сообщает пресс-служба администрации Твери.

18 января в Тверском городском совете ветеранов труда Вооружённых сил и правоохранительных органов был организован сбор гуманитарной помощи и поздравительных открыток, которые подготовили участники войны, ветераны, представители общественности.

Принять участие в акции могут все желающие. Посылки принимаются каждую среду с 11:00 до 13:00 в городском совете ветеранов по адресу: Тверь, пр-т Победы, 11.