Совершил таинство председатель Епархиального отдела по тюремному служению протоиерей Михаил Беляев. Фото: tvereparhia.ru

Накануне праздника Крещения в Твери покрестились прихожане тюремного храма. Таинство крещения приняли трое прихожан храма в честь святителя Спиридона Тримифунтского при исправительной колонии № 1 в Больших Перемерках.

Совершил таинство председатель Епархиального отдела по тюремному служению, настоятель храма протоиерей Михаил Беляев. Перед тем, как покрестить заключённых, с ними провели духовную беседу.

"Протоиерей Михаил Беляев подчеркнул, что крещение – это начало нового жизненного пути человека, символизирующее его духовное обновление и очищение от грехов, а также большая ответственность, требующая искренней веры, покаяния и следования заповедям Божьим", - сообщает отдел по тюремному служению Тверской епархии.