Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 января 2023 16:11

Накануне праздника Крещения в Твери покрестились прихожане тюремного храма

Таинству предшествовала духовная беседа
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Совершил таинство председатель Епархиального отдела по тюремному служению протоиерей Михаил Беляев. Фото: tvereparhia.ru

Совершил таинство председатель Епархиального отдела по тюремному служению протоиерей Михаил Беляев. Фото: tvereparhia.ru

Накануне праздника Крещения в Твери покрестились прихожане тюремного храма. Таинство крещения приняли трое прихожан храма в честь святителя Спиридона Тримифунтского при исправительной колонии № 1 в Больших Перемерках.

Совершил таинство председатель Епархиального отдела по тюремному служению, настоятель храма протоиерей Михаил Беляев. Перед тем, как покрестить заключённых, с ними провели духовную беседу.

"Протоиерей Михаил Беляев подчеркнул, что крещение – это начало нового жизненного пути человека, символизирующее его духовное обновление и очищение от грехов, а также большая ответственность, требующая искренней веры, покаяния и следования заповедям Божьим", - сообщает отдел по тюремному служению Тверской епархии.