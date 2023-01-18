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НовостиОбщество18 января 2023 15:47

В Ботаническом саду Твери цветёт инфернальная орхидея

Красавицу Камбрию Инферно можно увидеть в "Зелёном доме" сада
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Камбрия Инферно. Фото: vk.com/hortus/Юрий Наумцев

Камбрия Инферно. Фото: vk.com/hortus/Юрий Наумцев

Экзотическая орхидея Камбрия Инферно цветёт в "Зелёном доме" Ботанического сада ТвГУ. Фотографиями цветка сотрудники Ботсада поделились в соцсети.

Своё название орхидея получила не случайно. Инферно - интересное итальянское слово. Оно означает большой огонь, преисподнюю, пламя, вырывающееся из-под земли. Цвет орхидеи Камбрия Инферно наиболее близок именно к цвету огня.

"Селекционеры, которые получали этот сорт орхидей путём сложного межродового скрещивания, говорили, что их вдохновляло подземное пламя изливающейся лавы вулканов", - рассказывается на страничке Ботанического сада. - "Даже когда в Зелёном Доме сгущаются сумерки, цветки этой орхидеи сохраняют свое таинственное свечение".