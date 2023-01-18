Более 43 тысяч неработающих пенсионеров в Тверской области получают федеральную социальную доплату

В 2023 году прожиточный минимум пенсионера в Тверской области составляет 11 992 рубля. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Федеральную социальную доплату к пенсии (ФСД) в Тверской области получают 43 062 пенсионера. Средний размер доплаты по данным Тверского отделения Соцфонда, составляет 3 209,90 рублей.

На такую доплату имеют право неработающие пенсионеры, у которых общая сумма материального обеспечения меньше величины прожиточного минимума пенсионера в регионе (общая сумма материального обеспечения состоит из пенсии, дополнительного материального обеспечения, ежемесячной денежной выплаты, в том числе, стоимости набора социальных услуг, мер социальной поддержки, установленных законодательством Тверской области - в денежном выражении). В 2023 году прожиточный минимум пенсионера в Тверской области составляет 11 992 рубля.

С 2022 года пенсионеру не надо обращаться в Пенсионный фонд за назначением ФСД. Она устанавливается беззаявительно со дня установления пенсии.