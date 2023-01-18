Житель Твери распылил перцовый баллончик в лицо знакомому

Мужчина получил повреждения не опасные для жизни Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Житель Твери признан виновным в совершении административного правонарушения. Мужчине назначен штраф за совершение насильственных действий в отношении знакомого. Дело рассмотрел Пролетарский районный суд Твери.

По делу установлено, что ответчик 8 февраля 2022 года, находясь возле дома №10 по Мигаловской набережной, в ходе конфликта распылил в лицо знакомому перцовую смесь из баллончика. У потерпевшего была выявлена гиперемия кожных покровов шеи и лица, которая расценивается как повреждение, не причинившее вред здоровью.

Вину правонарушитель признал.

По информации пресс-службы суда, мужчина оштрафован на 5000 рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.