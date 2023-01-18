Жительница Твери оштрафована судом за дискредитацию Вооруженных сил РФ

Женщину суд оштрафовал на 30 000 рублей Фото: Степан КАМЕНЕВ

Постановлением Пролетарского районного суда Твери жительница областного центра признана виновной по ч. 1 статьи 20.3.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации.

По делу установлено, что 10 октября 2022 года женщина разместила на своей странице в социальной сети информацию, обладающую общей тематикой несогласия с внешней политикой Российской Федерации, связанной с проведением спецоперации.

В судебное заседание ответчица не явилась.

- При назначении наказания суд учитывал характер административного правонарушения, личность виновной, её возраст, имущественное и семейное положение, а также обстоятельства, смягчающие административную ответственность - фактическое признание вины. Отягчающих административную ответственность обстоятельств по делу не установлено, - сообщает пресс-служба суда.

Женщине назначен административный штраф в 30 000 рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.