150 сотрудников Росгвардии будут следить за порядком во время крещенских купаний в Тверской области

150 сотрудников Росгвардии будут следить за порядком во время крещенских купаний Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

В период проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию Крещения Господня, сотрудники Росгвардии по Тверской области будут следить за соблюдением общественного порядка.

Во взаимодействии с правоохранительными структурами и экстренными службами 150 сотрудников вневедомственной охраны обеспечат безопасность на территориях православных храмов и специально оборудованных купелей.

Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН со служебными собаками обследовали места основного пребывания граждан на предмет нахождения опасных устройств. Маршруты групп задержания максимально приближены к местам проведения мероприятий.

- Экипажи вневедомственной охраны сориентированы на немедленное реагирование в случае поступления тревожного сообщения для исключения возможного совершения противоправных действий, а также оказания необходимой помощи жителям региона, - сообщили в ведомстве.

Усилен контроль за объектами торговли, хранением и использованием огнестрельного оружия.