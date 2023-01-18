В Твери девушка украла из магазина детские санки

Подозреваемую разыскала полиция
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В полицию обратился администратор магазина с сообщением о краже детских санок. Ущерб составил порядка 4000 рублей.
Полицейские осмотрели помещение, опросили свидетелей произошедшего и руководство магазина, просмотрели записи камер видеонаблюдения в торговом зале.
Подозреваемой оказалась 25-летняя безработная ранее судимая жительница областного центра. Девушка созналась в содеянном и пояснила, что собиралась продать товар. Имущество вернули в магазин.
По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.