В Тверской области в 2023 году дополнительно отремонтируют пять школ

В регионе по проекту модернизации образовательных учреждений отремонтируют 15 школ в 2023 году. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Пять школ дополнительно включены в региональный проект по модернизации школ в 2023 году. В зданиях будут проведены капремонты. Решение принято на заседании областного правительства, которое 17 января провёл губернатор Игорь Руденя.

- Проект по модернизации образовательных организаций Верхневолжья стартовал в прошлом году по поручению главы региона, - напоминает пресс-служба областного правительства.

Сообщается, что в этом году дополнительно ремонты кровли, фасадов, вентиляции, коммунальных труб (и другие работы) будут проведены в Андреапольской СОШ № 3, Зареченской ООШ Калязинского района, СОШ посёлка Изоплит Конаковского района, Пеновской СОШ им. Е.И. Чайкиной, Фировской СОШ.

До этого, в прошлом году уже были определены 10 школ – участников программы модернизации. Работы уже ведутся в школе № 15 г. Твери, Тверской школе-интернате №1, Горютинской школе Калининского района, средней общеобразовательной школе в пос. Радченко Конаковского района и в основном здании Лихославльской СОШ № 2.

Также в региональную программу по модернизации образовательных организаций на 2023 год включены Медновская СОШ Калининского района, Мошковская СОШ Торжокского района, здания начальной и основной школы СОШ №17 города Твери, здание начальной школы Лихославльской СОШ №2.

В 2022 году ремонтные работы по данной программе проведены в Борковской СОШ в Бежецком районе, Малышевской СОШ в Максатихинском районе и школе № 55 в городе Бологое.