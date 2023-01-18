Концертный зал ДК в Тверской области залило водой из-за дырявой крыши

Нарушения выявила прокуратура Фото: архив "КП"

Бологовской межрайонной прокуратурой в ходе проверки выявлены нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Установлено, что Бологовский район в 2022 году получил более 1 млн 300 тыс. рублей на ремонт учреждений культуры и заключил муниципальный контракт с коммерческой организацией по капитальному ремонту крыши здания ДК. В срок работы выполнены не были.

Произошла протечка на верхний этаж, где располагался концертный зал. Потребовалось проведение дополнительных работ. Из-за задержки ремонта занятия с детьми не проводились.

Прокуратурой принят комплекс мер прокурорского реагирования. Контракт исполнен, выявленные нарушения устранены.