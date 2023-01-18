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НовостиОбщество18 января 2023 10:35

Назначен новый управляющий Тверским отделением Сбербанка

Управляющим Тверским отделением ПАО Сбербанк назначен Валерий Вячеславович Виноградов
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
Управляющий Тверским отделением ПАО Сбербанк Валерий Вячеславович Виноградов

Управляющий Тверским отделением ПАО Сбербанк Валерий Вячеславович Виноградов

Ранее он занимал должность управляющего Костромским отделением Среднерусского банка ПАО Сбербанк.

Валерий Виноградов родился в 1972 году в Костроме. Окончил Костромскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», Костромской государственный технологический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии», а также успешно завершил обучение по программе «Сбербанк 500».

В команде Сбера Валерий Виноградов работает более шестнадцати лет. Под его руководством реализовывались значимые для Костромского региона цифровые проекты в сферах образования, здравоохранения, транспорта. Среди них – современная система контроля учета доступа для образовательных учреждений, дистанционный мониторинг пациентов с артериальной гипертензией, реформа общественного транспорта.

Команда Валерия Виноградова поддержала многие социальные инициативы на территории Костромской области и реализовала собственные волонтерские и благотворительные акции. Костромское отделение внесло вклад в восстановление храмов: Свято-Троицкого Ипатьевского мужского монастыря, Церкви Благовещения Пресвятой Богородицы, а также в возрождение главного архитектурного украшения областного центра – Костромского Кремля.

Результаты работы Валерия Виноградова отмечены почетной грамотой Президента ПАО Сбербанк, а также другими корпоративными наградами. За вклад в социально-эконмическое развитие территорий Валерий Вячеславович награжден почетными грамотами Губернаторов Костромской и Ярославской областей, медалью Костромской области «Труд. Доблесть. Честь», за активное участие в волонтерской деятельности - медалью Феодоровской иконы Божией Матери II степени Костромской митрополии, Патриаршей грамотой.