Назначен новый управляющий Тверским отделением Сбербанка

Управляющий Тверским отделением ПАО Сбербанк Валерий Вячеславович Виноградов

Ранее он занимал должность управляющего Костромским отделением Среднерусского банка ПАО Сбербанк.

Валерий Виноградов родился в 1972 году в Костроме. Окончил Костромскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», Костромской государственный технологический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии», а также успешно завершил обучение по программе «Сбербанк 500».

В команде Сбера Валерий Виноградов работает более шестнадцати лет. Под его руководством реализовывались значимые для Костромского региона цифровые проекты в сферах образования, здравоохранения, транспорта. Среди них – современная система контроля учета доступа для образовательных учреждений, дистанционный мониторинг пациентов с артериальной гипертензией, реформа общественного транспорта.

Команда Валерия Виноградова поддержала многие социальные инициативы на территории Костромской области и реализовала собственные волонтерские и благотворительные акции. Костромское отделение внесло вклад в восстановление храмов: Свято-Троицкого Ипатьевского мужского монастыря, Церкви Благовещения Пресвятой Богородицы, а также в возрождение главного архитектурного украшения областного центра – Костромского Кремля.

Результаты работы Валерия Виноградова отмечены почетной грамотой Президента ПАО Сбербанк, а также другими корпоративными наградами. За вклад в социально-эконмическое развитие территорий Валерий Вячеславович награжден почетными грамотами Губернаторов Костромской и Ярославской областей, медалью Костромской области «Труд. Доблесть. Честь», за активное участие в волонтерской деятельности - медалью Феодоровской иконы Божией Матери II степени Костромской митрополии, Патриаршей грамотой.