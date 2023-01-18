На набережной в Вышнем Волочке полицейские задержали мужчину с ружьём

Патроны для обреза задержанный изготавливал самостоятельно Фото: УМВД России по Тверской области

На набережной в Вышнем Волочке сотрудниками патрульно-постовой службы полиции вечером был остановлен подозрительный молодой человек с объёмным рюкзаком за спиной.

При личном досмотре полицейские обнаружили в рюкзаке 21-летнего местного жителя обрез ружья и 5 патронов 16 калибра. Документы на оружие отсутствовали.

Оперативная группа выехала по месту жительства гражданина, где он выдал ещё 20 патронов 16 калибра, пластиковую упаковку и спичечный коробок с сыпучим веществом.

В полиции молодой человек сообщил, что патроны для обреза ружья он изготавливал самостоятельно.

- В ходе баллистического исследования установлено, что изъятый обрез является гладкоствольным охотничьем оружием, изготовленным из основных частей ружей "ИЖ-К" 16 калибра, и пригоден для производства выстрела. Самостоятельно изготовленные боеприпасы 16 калибра также могли быть использованы по назначению, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 222 УК РФ и части 1 статьи 223 УК РФ.

Подозреваемый заключен под стражу. Расследование продолжается.