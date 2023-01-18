В Тверской области установлено 55 мест для крещенских купаний

В Тверской области оборудовано 55 мест для крещенских купаний Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тверской области в 2023 году определено и согласовано 55 мест в 38 муниципальных образованиях, где будут совершены богослужения, чин водоосвящения, пройдут крещенские купания. 17 января на совещании в правительстве региона обсудили вопросы безопасности во время проведения мероприятий.

В Твери купель обустроят на левом берегу Волги у пирса Речного вокзала на набережной Афанасия Никитина. Два места для купания оборудовано на озере Селигер в Осташковском округе – у деревни Светлица на острове Столбный и у дома №3 на полуострове Житное в Осташкове. Шесть купелей обустроено в Конаковском районе: непосредственно в Конаково, в деревнях Шоша и Дмитрова Гора, в селах Городня и Селихово.

В Торжке чин водоосвящения пройдет в Троицком источнике по ул. Дальняя Троица, в Торжокском районе – в источнике в деревне Екатино. В Ржевском округе – в роднике в деревне Старцево, в Весьегонском – в реке Кесьма в районе СНТ «Родник».

Информация о местах, оборудованных для крещенских купаний в районах и округах области, размещена на сайтах администраций муниципальных образований.

В Крещенскую ночь и днём 19 января на местах будут дежурить сотрудники полиции, МЧС, медицинский персонал, представители администраций, волонтёры.