В Твери на время крещенских купаний перекроют движение по набережной Афанасия Никитина и улице Горького

В Твери ограничат движение и парковку на время крещенских купаний Фото: Алина НИЗАМОВА

Администрация Твери опубликовала постановление об ограничении движения и парковки транспорта на время крещенских купаний.

Парковка всех видов транспорта, кроме служебного, ограничена с 6:00 утра 18 января до 6:00 утра 19 января по набережной Афанасия Никитина (на участке от Комсомольского проспекта до Речного вокзала); по улице Горького (на участке от дома 19 по улице Горького до Речного вокзала).

На тех же участках движение всех видов транспорта будет перекрыто с 18:00 вечера 18 января до 6:00 утра 19 января.

Будьте внимательны. Ищите пути объезда.