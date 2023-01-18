Военнослужащий из Тверской области Данил Каримов погиб в ходе СВО

В ходе СВО погиб военнослужащий из Тверской области Данил Каримов Фото: vk.com/school16kimry

14 декабря 2022 года при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории ДНР погиб военнослужащий из Тверской области, житель города Кимры Данил Каримов.

Данил Каримов родился 20 мая 1999 года в городе Зарафшан Республики Узбекистан. В 2015 году окончил МОУ "Среднюю школу №16" в Кимрах, поступил в колледж университета "Дубна", освоил специальность электромонтёра.

С 2018 по 2019 год проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил РФ.

Администрация, учителя и одноклассники школы №16 выражают соболезнования родным и близким погибшего.