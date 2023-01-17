В Тверской области 161 молодая семья получит субсидии на улучшение жилищных условий

За последние пять лет в регионе субсидией для улучшения жилищных условий воспользовались 969 молодых семей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние пять лет в регионе государственной субсидией для улучшения жилищных условий воспользовались 969 молодых семей. В 2023 году поддержку получит 161 молодая семья, 47 из которых многодетные.

Решение принято 17 января на заседании правительства региона во главе с губернатором Игорем Руденей.

Поддержку области в 2023-м получат 16 семьей из Удомельского городского округа, по 11 семей из Твери, Ржевского муниципального округа, Бологовского района, 10 – из Калязинского района, по девять семей из Торопецкого и Фировского районов, по восемь - из Торжка и Кувшиново.

Поддержка в виде жилищного сертификата может быть направлена на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита или займа на приобретение жилья, а также на строительство дома.