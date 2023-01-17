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НовостиПолитика17 января 2023 15:18

В ходе СВО под Луганском погиб военнослужащий из Тверской области Дмитрий Соловьев

Прощание состоится 18 января в Зубцове
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Прощание с погибшим бойцом состоится 18 января

Прощание с погибшим бойцом состоится 18 января

Фото: Евгений КУЦ

18 января в Зубцове состоится прощание с военнослужащим из Тверской области, погибшим в ходе СВО под Луганском, Дмитрием Соловьевым. Ему было 38 лет.

- С августа 2022 года Дмитрий состоял в рядах ЧВК "Вагнер". За высокие боевые достижения и проявленное мужество посмертно отмечен медалью "За отвагу" и "Крестом ЧВК "Вагнер", - сообщили в администрации Зубцовского района.

Матери бойца вручена Благодарность главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника.

Прощание с погибшим бойцом состоится в 11:00 у дома №3 по улице Электроподстанция в Зубцове.

Дмитрий Соловьев погиб в ходе СВО под Луганском Фото: vk.com/zubcovsky_adm

Дмитрий Соловьев погиб в ходе СВО под Луганском Фото: vk.com/zubcovsky_adm