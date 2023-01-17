В ходе СВО под Луганском погиб военнослужащий из Тверской области Дмитрий Соловьев

Прощание с погибшим бойцом состоится 18 января
Фото: Евгений КУЦ
18 января в Зубцове состоится прощание с военнослужащим из Тверской области, погибшим в ходе СВО под Луганском, Дмитрием Соловьевым. Ему было 38 лет.
- С августа 2022 года Дмитрий состоял в рядах ЧВК "Вагнер". За высокие боевые достижения и проявленное мужество посмертно отмечен медалью "За отвагу" и "Крестом ЧВК "Вагнер", - сообщили в администрации Зубцовского района.
Матери бойца вручена Благодарность главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника.
Прощание с погибшим бойцом состоится в 11:00 у дома №3 по улице Электроподстанция в Зубцове.
Дмитрий Соловьев погиб в ходе СВО под Луганском Фото: vk.com/zubcovsky_adm