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НовостиЗвезды17 января 2023 15:16

Программа, посвящённая Дню памяти Святослава Рериха, состоится в Твери

Приглашают Герценка и Рериховская культурно-просветительская общественная организация
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Гостей ждут в Горнице библиотеки имени Герцена.

Гостей ждут в Горнице библиотеки имени Герцена.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Тверская областная Рериховская культурно-просветительская общественная организация организует в Твери 19 января программу «Будите в себе Прекрасное!», посвящённую Дню памяти Святослава Рериха, русского и индийского художника, общественного деятеля, коллекционера восточного искусства, почётного члена Академии Художеств СССР.

- Святослав Николаевич искал красоту, находил и передавал её людям. Его девизом было: «Будем всегда стремиться к Прекрасному», - рассказывает сайт Герценки (программа состоится в стенах библиотеки).

Гостей ждут в Горнице библиотеки имени Герцена 19 января в 17:00. Вход свободный. 12+