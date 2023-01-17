Программа, посвящённая Дню памяти Святослава Рериха, состоится в Твери

Гостей ждут в Горнице библиотеки имени Герцена. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Тверская областная Рериховская культурно-просветительская общественная организация организует в Твери 19 января программу «Будите в себе Прекрасное!», посвящённую Дню памяти Святослава Рериха, русского и индийского художника, общественного деятеля, коллекционера восточного искусства, почётного члена Академии Художеств СССР.

- Святослав Николаевич искал красоту, находил и передавал её людям. Его девизом было: «Будем всегда стремиться к Прекрасному», - рассказывает сайт Герценки (программа состоится в стенах библиотеки).

Гостей ждут в Горнице библиотеки имени Герцена 19 января в 17:00. Вход свободный. 12+