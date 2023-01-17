Девять часов на морозе провёл породистый кот, подброшенный в приют под Тверью

И как можно было такого бросить! Фото: Оськин дом, vk.com/club194700617

В приют "Оськин дом", что находится в деревне Глазково под Тверью, подбросили кота. Но не просто подбросили, а едва не обрекли на смерть...

Камеры записали, как некая девушка вечером 14 января оставляет у ворот приюта сумку-переноску. Кота, запертого в сумке, обнаружили лишь утром. Несчастное животное просидело на морозе без движения почти девять часов.

"После того как его занесли в дом и посадили в клетку, он просто упал. Бесчестные люди, гнилые души, что ещё сказать", - пишут сотрудники приюта на своей страничке в соцсети.

Хочется верить, что с котом всё будет хорошо. Кот, кстати, очень красивый, вислоухий, характерного окраса - наверняка породистый и вряд ли приспособленный к выживанию на улице. В ближайшее время его покажут врачу. А пока сотрудники приюта сообщают, что котику получше. Он ест и даже сделал попытку сбежать из своей клетки.