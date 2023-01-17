В Ниловой пустыни в Тверской области готовятся к празднику Крещения

Готовят купель. Фото: tvereparhia.ru

В Нило-Столобенском монастыре на озере Селигер в Тверской области идёт подготовка к празднику Крещения Господня.

Как сообщает Тверская епархия, 19 января после ночной Божественной литургии митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, священноархимандрит Нило-Столобенской пустыни, совершит чин Великого освящения воды на озере Селигер. Специально для этого рядом с архиерейской пристанью подготавливают купель в форме креста.

На ночное богослужение в Нило-Столобенской пустыни в Крещение собираются паломники из разных городов России. Крещенские купания будут устроены для них у стен монастыря с соблюдением норм безопасности в ночь с 18 на 19 января. На месте будут нести дежурство сотрудники полиции, МЧС, скорой помощи.