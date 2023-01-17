Жительницу Твери обманул мошенник из Московской области

Женщина лишилась 349 000 рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Тверской области телефонный аферист обманул женщину, представившись сотрудником московской полиции. Злоумышленник сообщил 63-летней тверичанке, что неизвестные получили доступ к ее банковскому счету, в результате чего были нанесены убытки Центральному банку.

Для возмещения ущерба звонивший убедил пенсионерку внести через банкомат личные сбережения.

За три дня женщина перевела 349 000 рублей на 34 абонентских номера. После чего мошенники прекратили связь.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.