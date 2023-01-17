Трёх наркокурьеров задержали полицейские в разных городах Тверской области

Наркоторговцы задержаны и находятся в ИВС Фото: УМВД России по Тверской области

За неделю сотрудники наркоконтроля регионального УМВД пресекли три попытки сбыта наркотических веществ.

31-летний мужчина с 40 полимерными свёртками был задержан на улице в Твери. В Вышнем Волочке 38 пакетиков с наркотиками изъяли у 22-летней девушки. 24-летний житель Бежецка в заброшенном здании разместил тайник с пятью свёртками.

Распространять вещества злоумышленники планировали бесконтактным способом.

- Подозреваемые задержаны и находятся в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об их аресте, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, частям 3 и 4 статьи 228.1 УК РФ. Ведется следствие.