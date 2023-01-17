Облизбирком установил численность избирателей в Тверской области

Больше всего избирателей зарегистрировано в Твери - 323 450
Фото: Константин ИВШИН
По состоянию на 1 января 2023 года в Тверской области, по данным Облизбиркома, проживает 1 миллион 19 тысяч 260 избирателей.
Больше всего граждан, обладающих избирательным правом, зарегистрировано в Твери - 323 450 избирателей, на втором месте - Конаковский район - 67 166 избирателей.
- В соответствии с положениями избирательного законодательства, численность зарегистрированных на территории Тверской области избирателей (участников референдума), устанавливается дважды в год - по состоянию на 1 июля и 1 января. Она формируется на основе данных, представляемых в избирательную комиссию главами муниципальных образований, которые регулярно уточняют сведения о населении и ведут учет, - уточнили в пресс-службе ведомства.