Облизбирком установил численность избирателей в Тверской области

Больше всего избирателей зарегистрировано в Твери - 323 450 Фото: Константин ИВШИН

По состоянию на 1 января 2023 года в Тверской области, по данным Облизбиркома, проживает 1 миллион 19 тысяч 260 избирателей.

Больше всего граждан, обладающих избирательным правом, зарегистрировано в Твери - 323 450 избирателей, на втором месте - Конаковский район - 67 166 избирателей.

- В соответствии с положениями избирательного законодательства, численность зарегистрированных на территории Тверской области избирателей (участников референдума), устанавливается дважды в год - по состоянию на 1 июля и 1 января. Она формируется на основе данных, представляемых в избирательную комиссию главами муниципальных образований, которые регулярно уточняют сведения о населении и ведут учет, - уточнили в пресс-службе ведомства.