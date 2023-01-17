В прокуратуре Тверской области состоится прием представителей бизнеса

Прокурор Тверской области Сергей Лежников проведет прием представителей бизнеса Фото: прокуратура Тверской области

24 января прокурор Тверской области Сергей Лежников совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Тверской области Антоном Стамплевским проведет прием представителей бизнес-сообщества по вопросам нарушения прав и законных интересов.

Прием будет осуществляться с 9:00 до 10:00 утра путем произведения исходящего вызова с помощью программного обеспечения Skype на логин заявителя.

Предварительная регистрация по телефону: (4822) 50-60-32.