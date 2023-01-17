Общий объем госзакупок в Тверской области в 2022 году составил 27,1 млрд рублей

17 января состоялось второе в этом году заседание областного правительства. Фото: ПТО

Результаты проведения конкурентных закупок тверскими органами госвласти в 2022 году и задачи в этом плане на 2023-й рассмотрены на заседании правительства региона 17 января.

Губернатор Игорь Руденя во вступительной речи заявил, что в Тверской области обеспечены прозрачность процедур, возможности для конкурирования поставщиков товаров и услуг.

- В процессах принимают активное участие местные производители. Региональная экономика должна поддерживаться государственными заказами, - отметил Игорь Руденя.

В целом в 2022 году общий объем госзакупок в Тверской области составил 27,1 млрд рублей. Основная доля пришлась на сферы дорожного хозяйства (12,8 млрд рублей) и здравоохранения (10 млрд рублей).

При этом наибольшая сумма - более 10 млрд рублей - пришлась на контракты именно с тверскими поставщиками.

Они участвовали в закупках заказчиков из других регионов Центрального федерального округа, было заключено контрактов на 23,6 млрд рублей.

Губернатор подчеркнул важность развития практики офсетных, долгосрочных закупок.

Офсетный контракт предусматривает встречные инвестиционные обязательства поставщика создать или модернизировать производство.

В регионе сформирован перечень потенциальных поставщиков в рамках офсетных контрактов. Это производители кирпича, фасадных систем, асфальтобетона, изделий сферы деревообработки и других товаров.

Среди приоритетных направлений госзакупок в 2023 году названы ремонт дорог и мостов, строительство межпоселковых газопроводов, приобретение медоборудования и лекарств, строительство и капремонт соцучреждений и другие.