СК проводит проверку по факту гибели мужчины при пожаре в Тверской области

СК проводит проверку по факту гибели мужчины Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Вышневолоцким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины при пожаре в доме деревни Градобить Фировского района. Тело погибшего, 1957 года рождения, было обнаружено в ходе тушения.

На место происшествия выезжал следователь СК.

Назначено проведение пожарно-технической экспертизы, проводится судебная медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти мужчины.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.