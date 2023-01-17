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НовостиПроисшествия17 января 2023 10:11

В Тверской области на перегоне Бологое-Бушевец мужчина попал под поезд

По факту смертельного ЧП проводится проверка
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области мужчина попал под поезд и погиб

В Тверской области мужчина попал под поезд и погиб

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЧП произошло поздно вечером, 16 января, на 324 км перегона Бологое-Бушевец Октябрьской железной дороги. Мужчина шел по железнодорожным путям, не услышал звуковой сигнал и попал под поезд сообщением "Санкт-Петербург - Нижний Новгород".

От полученных травм пострадавший скончался.

- Машинист применил экстренное торможение, но предотвратить наезд не удалось. По факту происшествия проводится проверка, устанавливается личность погибшего и обстоятельства случившегося, - сообщили в пресс-службе ЛО МВД России на станции Тверь.