В Тверской области на перегоне Бологое-Бушевец мужчина попал под поезд

В Тверской области мужчина попал под поезд и погиб Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЧП произошло поздно вечером, 16 января, на 324 км перегона Бологое-Бушевец Октябрьской железной дороги. Мужчина шел по железнодорожным путям, не услышал звуковой сигнал и попал под поезд сообщением "Санкт-Петербург - Нижний Новгород".

От полученных травм пострадавший скончался.

- Машинист применил экстренное торможение, но предотвратить наезд не удалось. По факту происшествия проводится проверка, устанавливается личность погибшего и обстоятельства случившегося, - сообщили в пресс-службе ЛО МВД России на станции Тверь.