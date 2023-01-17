Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 января 2023 9:48

В Твери собственника обязали убрать с дороги брошенный "ВАЗ"

Машина припаркована на улице Виноградова
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Больше 30 дней машина стоит на одном месте без движения Фото: администрация Твери

Больше 30 дней машина стоит на одном месте без движения Фото: администрация Твери

Администрация Пролетарского района Твери в ходе мониторинга выявила брошенный автомобиль "ВАЗ" зелено-синего цвета, припаркованный на обочине дороги у дома №9 по улице Виноградова. Машина имеет регистрационный знак и признаки брошенного.

- Транспортное средство находится на одном месте без перемещения свыше 30 календарных дней, - сообщили в администрации.

В связи с этим собственника обязали убрать машину с дороги в течение месяца. Если требование не будет исполнено, машину уберут принудительно.

Расходы, связанные с эвакуацией, будут взысканы с владельца.