В Твери собственника обязали убрать с дороги брошенный "ВАЗ"

Больше 30 дней машина стоит на одном месте без движения Фото: администрация Твери

Администрация Пролетарского района Твери в ходе мониторинга выявила брошенный автомобиль "ВАЗ" зелено-синего цвета, припаркованный на обочине дороги у дома №9 по улице Виноградова. Машина имеет регистрационный знак и признаки брошенного.

- Транспортное средство находится на одном месте без перемещения свыше 30 календарных дней, - сообщили в администрации.

В связи с этим собственника обязали убрать машину с дороги в течение месяца. Если требование не будет исполнено, машину уберут принудительно.

Расходы, связанные с эвакуацией, будут взысканы с владельца.