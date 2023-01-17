В Тверской области 7300 человек болеют ОРВИ

7300 человек болеют ОРВИ в Тверской области

Управлением Роспотребнадзора по Тверской области продолжается мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом.

На второй неделе выявлено 7 300 случаев ОРВИ. Показатель ниже уровня недельного расчетного эпидемического порога по совокупному населению на 25%.

- Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями обусловлена преимущественно респираторными вирусами гриппозной и не гриппозной этиологии (РС-вирусами, метапневмовирусами, грипп А (H1N1 pdm09) и др.), - сообщили специалисты ведомства.

Прививки от гриппа сделали более 580 000 населения области.