В Твери участнику Великой Отечественной войны Ивану Овинникову исполнилось 97 лет

Участнику Великой Отечественной войны Ивану Овинникову исполнилось 97 лет Фото: ПТО

17 января исполнилось 97 лет участнику Великой Отечественной войны, жителю Твери Ивану Михайловичу Овинникову. С днём рождения Ивана Михайловича поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Вы посвятили жизнь защите Отечества, в военное и мирное время стояли на страже безопасности нашей Родины. Ваши мужество и сила духа, преданность долгу и военной присяге - это ориентир для настоящих патриотов нашей страны, отстаивающих сегодня интересы России, - отметил Игорь Руденя.

Иван Михайлович Овинников родился в селе Чернава Рязанской области. Получил среднее военное образование в Тамбовском артиллерийском училище.

В годы Великой Отечественной войны служил на 3-м Белорусском фронте в 25 танковой бригаде. Войну закончил под Кенигсбергом младшим лейтенантом.

После окончания войны служил в Вооруженных Силах СССР, в том числе в Польше, ГДР, Псковской, Ивановской, Московской областях, Калинине. В 1972 году был уволен в запас.

Иван Михайлович награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией». В октябре 2020 года губернатор Игорь Руденя передал Ивану Михайловичу государственную награду - орден Почёта.