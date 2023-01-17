В Тверской области полицейские разыскали похищенный мопед

Подозреваемого задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился 56-летний житель Торопца с заявлением о краже мопеда стоимостью 80 тысяч рублей. Транспортное средство было похищено из незапертого сарая.

Полицейские обследовали место происшествия, опросили владельца и возможных свидетелей, изъяли следы похитителя.

Местонахождение подозреваемого установили. Им оказался 18-летний местный житель. Мопед молодой человек планировал продать, но решил сначала покататься, оставив возле одного из заброшенных зданий. Транспорт вернули владельцу.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.