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НовостиПроисшествия17 января 2023 6:02

В Тверской области полицейские разыскали похищенный мопед

Подозреваемый задержан
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Подозреваемого задержала полиция

Подозреваемого задержала полиция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился 56-летний житель Торопца с заявлением о краже мопеда стоимостью 80 тысяч рублей. Транспортное средство было похищено из незапертого сарая.

Полицейские обследовали место происшествия, опросили владельца и возможных свидетелей, изъяли следы похитителя.

Местонахождение подозреваемого установили. Им оказался 18-летний местный житель. Мопед молодой человек планировал продать, но решил сначала покататься, оставив возле одного из заброшенных зданий. Транспорт вернули владельцу.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.