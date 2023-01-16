В Твери открывается тематическая художественная выставка "Портрет"

Экспозиция с 20 января будет представлена в Большом зале Тверского городского музейно-выставочного центра Фото: mvc-tver.ru/Афиша

20 января в Большом зале Тверского городского музейно-выставочного центра состоится открытие областной тематической художественной выставки "Портрет". Она подготовлена Тверским областным отделением Союза художников России.

Экспозиция призвана показать портретный жанр в современной тверской живописи, графике, скульптуре, декоративном искусстве.

- Один автор останавливается на парадном портрете, предполагающем изображение натуры в несколько "отретушированном" виде и в презентабельной обстановке. Второму более важна правда жизни, сопряжённая с большим психологизмом. Третьи сосредоточены на пластическом обобщении, условности изобразительного языка, поисках знаковости и метафоричности, раскрытии образно-декоративного потенциала жанра, - отмечает искусствовед Анна Шестакова.

На выставке представлены портреты, созданные и много лет назад, и совсем новые, в том числе - автопортреты.

Посетители вернисажа смогут оценить работы более 40 художников.

Открытие в 16:00. 12+