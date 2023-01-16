В Тверской области бесплатно подвели газ к 7569 домовладениям

В регионе продолжается работа по бесплатной догазификации. Фото: ПТО

На сегодняшний день в регионе из 9540 заключенных с жителями договоров на бесплатную догазификацию исполнено 7569. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Тверская область в числе первых регионов страны начала сбор заявок, заключение договоров с жителями по программе бесплатной догазификации.

Согласно ей предполагается строительство газопровода до границы земельного участка с расположенным на нем жилым домом. Проводку газовых сетей по участку и внутри дома потребитель обеспечивает уже за свой счет.

При этом решению губернатора Игоря Рудени многодетные семьи региона могут получить в виде помощи из областного бюджета до 300 тыс. рублей на проведение газа по участку и на приобретение необходимого оборудования.

Как опять же сообщает правительство региона, в 2023 году данной мерой поддержки смогут воспользоваться свыше 220 многодетных семей Верхневолжья.

Среди других льготных категорий – инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ; ветераны боевых действий, включая участников специальной военной операции; члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, а также семьи и одиноко проживающие граждане с невысоким доходом.

Размер субсидий для данных категорий жителей составляет до 100 тыс. рублей.