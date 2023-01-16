Спасатели, медики, полиция и волонтеры будут следить за безопасностью во время крещенских купаний в Твери

Крещенская купель для всех желающих будет организована в Твери на набережной Афанасия Никитина Фото: Алексей БУЛАТОВ

19 января православные верующие отметят праздник Крещения Господня. Безопасность во время проведения традиционных крещенских купаний обсудили на совещании главы города Твери Алексея Огонькова с руководителями структурных подразделений администрации.

Как и в прошлые годы, крещенская купель для всех желающих будет организована в Твери на набережной Афанасия Никитина напротив центрального корпуса ТГТУ. На месте уже монтируется деревянный настил и лестница с поручнями для выхода к иордани, в самой купели будет установлена специальная конструкция для обеспечения безопасности купающихся.

- Все этапы подготовки и проведения крещенских купаний контролируются сотрудниками МЧС и администрации города. На берегу будет организовано дежурство полиции и медицинских работников, установлены отапливаемые модули для переодевания, - сообщили в пресс-службе администрации Твери.

За безопасностью граждан будут следить спасатели, сотрудники полиции, медики и волонтеры. Вдоль берегов рек будут ходить патрули.

Администрация Твери предупреждает жителей, что купание в необорудованных купелях может представлять опасность для жизни и здоровья и противоречить требованиям безопасности на льду в зимний период.