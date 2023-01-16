В Твери открылась выставка, посвящённая Дню детских изобретений

Выставка развернулась в библиотеке имени Герцена. Фото: mbstver.ru

В Твери 16 января открылась выставка, посвящённая Дню детских изобретений (он отмечается 17 января). Экспозицию можно увидеть в Герценке (Михайловский зал).

Выставка называется «От мечты — к открытию». На ней представлены уникальные работы воспитанников Тверского областного Центра юных техников: модели самолетов ЯК-130, МИГ-21, МИГ-15, модель планера «Бланик», фантазийные модели марсохода и садового домика, и другое.

Кроме того, Детский технопарк «Кванториум» покажет в экспозиции проекты обучающихся по направлениям «Хайтек» и «Промышленный дизайн»: прототип модели аккумулятора, который позволит накапливать, сохранять энергию и использовать ее по мере необходимости и проект складного ночника «Сказочный олень», детали для которого напечатаны на 3D принтере.

Выставка будет открыта до 31 января. 0+