Выплата положена работникам скорой помощи и некоторым другим категориям. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Тверское отделение Соцфонда в феврале начнёт предоставлять соцвыплату медработникам. Новая выплата, введённая постановлением правительства, с января 2023 года положена медицинским работникам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также медикам скорой помощи.

Размер выплаты составит от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей в зависимости от категории медицинских работников и вида медицинской организации. Оператором выплаты определен Социальный фонд России, при этом средства будут предоставляться на основании данных медицинских организаций. По итогам каждого месяца они обязаны формировать электронный реестр работников, имеющих право на получение поддержки, и передавать эту информацию Социальному фонду.

Медработникам не нужно ничего предпринимать для получения новой выплаты – средства будут предоставлены автоматически. Территориальные отделения Соцфонда перечислят выплату в течение 7 рабочих дней после того, как медицинская организация сформирует и представит в фонд реестр работников.