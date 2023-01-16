Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 января 2023 13:23

В Тверской области собака напала на ребенка

ЧП произошло в Торжке
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
По факту ЧП проводится проверка Фото: СУ СК РФ по Тверской области

По факту ЧП проводится проверка Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следователем Торжокского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки по факту нападения собаки на ребенка. ЧП произошло в Торжке 15 января.

Подробности о состоянии здоровья пострадавшего не уточняются.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Также по факту происшествия организована прокурорская проверка. Будет дана оценка деятельности уполномоченных организаций по обращению с безнадзорными животными. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.