В Тверской области собака напала на ребенка

По факту ЧП проводится проверка Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следователем Торжокского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки по факту нападения собаки на ребенка. ЧП произошло в Торжке 15 января.

Подробности о состоянии здоровья пострадавшего не уточняются.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Также по факту происшествия организована прокурорская проверка. Будет дана оценка деятельности уполномоченных организаций по обращению с безнадзорными животными. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.