За год в Тверской области потребительские цены на товары и услуги выросли на 12,3%

Растут. И кусаются. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Тверьстат опубликовал данные об индексах потребительских цен и тарифов на товары и услуги в декабре 2022 года.

За год (в декабре 2022-го по отношению у декабрю 2021-го):

- цены по всем категориям выросли на 12,28%;

- цены на продукты выросли на 10,01%;

- цены на непродовольственные товары выросли на 15,69%;

- цены на услуги выросли на 11,56%.

Подешевели за год картофель (-39,2%) и овощи (-8,9%). А фрукты и цитрусовые стали дороже (+6,9%).

Серьёзно (на 14,5% – 30,2%) подорожали: молоко, рыба, сыры, чай, кондитерские изделия, мясные, овощные и фруктово-ягодные консервы, кофе, безалкогольные напитки.

Выросли цены на одежду: мужскую (+9,1%), женскую (+4,3%) и детскую (+5,6%), а также обувь.

Цены на электротовары и другие бытовые приборы в среднем выросли на 24,4%. Автомобили подорожали на 37,2%.