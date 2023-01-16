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НовостиОбщество16 января 2023 12:13

В Тверской области через службу занятости в 2022 году трудоустроено 16 200 человек

В настоящее время открыто 14 900 вакансий
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области свободно 14 900 вакансий

В Тверской области свободно 14 900 вакансий

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году службой занятости Тверской области трудоустроено более 16 200 жителей региона. 77 бывших безработных открыли собственное дело, временно трудоустроены на общественные работы - 1778. Более 1452 человека приступили к профессиональному обучению.

В настоящее время на предприятиях Верхневолжья открыто порядка 14 900 вакансий. Наиболее востребованы: инженеры, слесари, операторы автоматических и полуавтоматических линий, станков и установок, швеи, техники, фасовщики и другие. Всего заявлено более 3 800 рабочих мест.

Свободные вакансии есть в сферах здравоохранения, спорта, социального обеспечения, строительства, транспорта. Востребованы врачи, средний и младший медицинский персонал, социальные работники, воспитатели, учителя, педагоги дополнительного образования и другие специалисты.