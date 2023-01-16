В банковской карты жителя Тверской области похитили 11 000 рублей

Житель Тверской области лишился 11 000 рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В полицию с заявлением обратился 55-летний житель деревни Аввакумово Калининского района. Мужчина сообщил о незаконном списании более 11 000 рублей с банковской карты, которую он ранее потерял.

Сотрудники полиции изучили историю операций по дебетовой карте, записи камер видеонаблюдения в торговых точках и на АЗС, где были зафиксированы факты оплаты покупок.

Подозреваемым оказался 47-летний безработный житель Аввакумовского сельского поселения.

Фигурант пояснил, что после оплаты карту выбросил.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.