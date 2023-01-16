В Тверской области посчитают всех зверей и птиц

В Тверской области начался зимний маршрутный учет лесных обитателей Фото: Виктория МИНАЕВА

С 15 января 2023 года на территории закрепленных и общедоступных охотничьих угодий Тверской области охотопользователями совместно со специалистами минприроды региона проводится учет численности охотничьих ресурсов.

Зимний маршрутный учет (ЗМУ) осуществляется методами: зимнего маршрутного учета, авиаучета, шумового прогона, учета в местах искусственных концентраций.

Мероприятия продлятся до 15 марта. По итогам будет определена плотность и численность охотничьих ресурсов, установлены квоты на добычу лесных зверей и птиц.