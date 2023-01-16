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НовостиПроисшествия16 января 2023 11:33

Безработный мужчина украл выручку из магазина в Тверской области

Злоумышленника разыскала полиция
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Деньги злоумышленник потратил на алкоголь

Деньги злоумышленник потратил на алкоголь

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию обратился представитель продуктового магазина в Торжке и сообщил о краже выручки. Деньги хранились в коробке. Ущерб составил 23 500 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе розыска по камерам выявили подозреваемого. Неизвестный мужчина зашел в магазин под видом покупателя, вытащил деньги из коробки и ушел.

Подозреваемым оказался 48-летний неработающий житель Торжка. Мужчина сознался в содеянном. Деньги он потратил на алкоголь.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.