Безработный мужчина украл выручку из магазина в Тверской области

Деньги злоумышленник потратил на алкоголь Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию обратился представитель продуктового магазина в Торжке и сообщил о краже выручки. Деньги хранились в коробке. Ущерб составил 23 500 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе розыска по камерам выявили подозреваемого. Неизвестный мужчина зашел в магазин под видом покупателя, вытащил деньги из коробки и ушел.

Подозреваемым оказался 48-летний неработающий житель Торжка. Мужчина сознался в содеянном. Деньги он потратил на алкоголь.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.