16-летняя жительница Торжка пропала в Тверской области

В Тверской области организованы поиски пропавшей девушки Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Торжокским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение процессуальной проверки по факту исчезновения 16-летней жительницы Торжка Инги Крыловой.

Девушка покинула место жительства и до настоящего времени ее местонахождение не известно. Организованы поиски пропавшей.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.