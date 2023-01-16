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НовостиОбщество16 января 2023 10:01

16-летняя жительница Торжка пропала в Тверской области

Организованы поиски
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области организованы поиски пропавшей девушки Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Тверской области организованы поиски пропавшей девушки Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Торжокским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение процессуальной проверки по факту исчезновения 16-летней жительницы Торжка Инги Крыловой.

Девушка покинула место жительства и до настоящего времени ее местонахождение не известно. Организованы поиски пропавшей.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.

Жительницу Торжка ищут в Тверской области Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Жительницу Торжка ищут в Тверской области Фото: СУ СК РФ по Тверской области