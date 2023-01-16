Прокуратура обязала администрацию оборудовать тротуарами две улицы в Твери

Две улицы оборудуют тротуарами Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В прокуратуру Пролетарского района Твери обратился местный житель и сообщил, что автомобильные дороги общего пользования по улице Гончаровой от дома №4 до дома №32, а также от дома №35 до дома №39 по улице Макарова не оборудованы тротуарами.

Прокуратурой района в суд направлено административное исковое заявление с требованием признать бездействие администрации Твери, департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Твери незаконным.

Требования судом удовлетворены. На власти возложена обязанность обустроить тротуары на указанных участках. Решение в законную силу не вступило.