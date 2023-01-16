В 2023 году больницы Тверской области должны пополнить свыше 130 выпускников-целевиков ТГМУ

Всего в ТГМУ по договору о целевом обучении по программам специалитета обучается 613 студентов, по программам ординатуры - 126 человек. Фото: Александр МИЛКУС

В 2023 году 137 студентов-целевиков завершат обучение в Тверском государственном медицинском университете. Это 74 будущих терапевтов, педиатров, стоматологов и фармацевтов, а также 63 ординатора (будущие врачи узких специальностей). Согласно правилас целевого обучения они должны будут отработать определенное время в медучреждениях региона.

- Решение кадрового вопроса - одна из важнейших задач в сфере здравоохранения. При этом важно, чтобы выпускники высших и средних учреждений медицинского профиля оставались работать в регионе, - считает губернатор Игорь Руденя.

Заключение договоров на целевое обучение по программам специалитета и ординатуры - это, по мнению властей, одна из мер решения кадрового вопроса в здравоохранении.

Заключив договор о целевом обучении, обучающийся получает ряд преимуществ: облегченный конкурс на поступление, бесплатное образование, а также материальную поддержку (для студентов специалитета - 50 тыс. рублей, для ординаторов - 75 тыс.).

После окончания медицинского вуза молодой специалист приступает к работе в том лечебном учреждении, с которым заключал договор.

- Всего в настоящее время по договору о целевом обучении в ТГМУ по программам специалитета обучается 613 студентов, по программам ординатуры - 126 человек, - сообщила пресс-служба областного правительства.