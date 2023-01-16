Исполнился 81 год со дня освобождения Андреапольского района Тверской области от немецко-фашистских захватчиков

У обелиска Славы в Андреаполе на улице Советская зажжен Вечный огонь. Фото: VK/Андреапольский муниципальный округ

16 января отмечается 81 год со дня освобождения Андреапольского района от немецко-фашистских захватчиков. Со знаменательной датой жителей и руководство муниципалитета поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Эта дата стала воплощением благодарной памяти о красноармейцах, подпольщиках и партизанах, изгнавших врага с андреапольской земли в 1942 году. Сегодня наследники победителей, чьей доблестью мы гордимся, также ведут бескомпромиссную борьбу с нацизмом в ходе специальной военной операции, - отметил поздравлении Игорь Руденя.

Андреапольский край был оккупирован немецкой армией с октября 1941 по январь 1942 года. Районный центр освободили бойцы Красной Армии после ожесточенных боев Торопецко-Холмской наступательной операции. С захватчиками также активно боролись партизанские отряды.

В ходе оборонительных и наступательных боев в районе Андреаполя потери войск Красной Армии составили примерно шесть тысяч человек.

К годовщине освобождения территории округа от фашистов проходят митинги и памятные мероприятия. У обелиска Славы павшим землякам в Андреаполе сегодня зажжен Вечный огонь.