За выходные на дорогах Тверской области остановили 50 пьяных водителей

Проверку на трезвость не прошли 50 водителей Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинспекция Тверской области подвела итоги прошедшего "Контроля трезвости. Рейд проходил с 13 по 15 января 2023 года.

Всего за время проверок было остановлено 50 водителей с признаками опьянения, 25 из них - в Твери. В отношении всех нарушителей составлены необходимые материалы. Автомобили помещены на спецстоянку.

Госавтоинспекторы призывают участников дорожного движения сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

Звоните по телефонам полиции: 02, 102 или 112.