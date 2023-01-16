За выходные на дорогах Тверской области остановили 50 пьяных водителей

Проверку на трезвость не прошли 50 водителей Фото: УГИБДД России по Тверской области
Госавтоинспекция Тверской области подвела итоги прошедшего "Контроля трезвости. Рейд проходил с 13 по 15 января 2023 года.
Всего за время проверок было остановлено 50 водителей с признаками опьянения, 25 из них - в Твери. В отношении всех нарушителей составлены необходимые материалы. Автомобили помещены на спецстоянку.
Госавтоинспекторы призывают участников дорожного движения сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.
Звоните по телефонам полиции: 02, 102 или 112.