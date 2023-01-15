100-летний юбилей отмечает заслуженная жительница Тверской области

Анна Алексеевна Смирнова. Фото: ПТО

Сегодня, 15 января, исполнилось 100 лет жительнице Тверской области, ветерану Великой Отечественной войны Анне Алексеевне Смирновой.

С юбилеем заслуженную жительницу Тверской области поздравил губернатор Игорь Руденя: «Тверская область, Ваша малая родина, гордится Вашим трудовым подвигом в годы Великой Отечественной войны, чтит Ваш пример профессионализма и любви к Отечеству».

Анна Алексеевна родилась в деревне Новое Лукино Ржевского района, в Великую Отечественную войну пережила оккупацию. Принимала участие в восстановлении разрушенного совхоза. Во Ржеве работала в почтовом отделении и районном агентстве «Союзпечать».