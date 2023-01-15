Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 января 2023 12:26

В Тверской области возможно временное отключение цифрового вещания

Связано это с профилактикой и плановыми работами
Олег ХАДАЕВ
Отключить могут все телеканалы.

Отключить могут все телеканалы.

Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

16 января возможно временное отключение телевизионного и радиовещания на территории Твери и в предместьях.

Будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования.

Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями.

С 02:00 до 10:00 будут отключены:

телетрансляции — Телеканал Ю;

радиотрансляции - Радио Звезда.

С 02:00 до 11:00 будут отключены:

телетрансляции - Первый канал, Россия - 1, Россия - 24, НТВ, Матч ТВ, Пятый канал, Карусель, Россия-К, ОТР и ТВ-Центр — это пакет мультиплекс 1;

РенТВ, СПАС, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница, Звезда, ТНТ, МИР, МузТВ — это пакет мультиплекс 2.

Радиотрансляции - Вести FM, Маяк FM, Радио России.

Актуальность информации можете проверить на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети.