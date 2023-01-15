В Тверской области возможно временное отключение цифрового вещания

Отключить могут все телеканалы.
Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
16 января возможно временное отключение телевизионного и радиовещания на территории Твери и в предместьях.
Будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования.
Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями.
С 02:00 до 10:00 будут отключены:
телетрансляции — Телеканал Ю;
радиотрансляции - Радио Звезда.
С 02:00 до 11:00 будут отключены:
телетрансляции - Первый канал, Россия - 1, Россия - 24, НТВ, Матч ТВ, Пятый канал, Карусель, Россия-К, ОТР и ТВ-Центр — это пакет мультиплекс 1;
РенТВ, СПАС, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница, Звезда, ТНТ, МИР, МузТВ — это пакет мультиплекс 2.
Радиотрансляции - Вести FM, Маяк FM, Радио России.
Актуальность информации можете проверить на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети.