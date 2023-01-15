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НовостиПроисшествия15 января 2023 11:43

Сантехник-любитель из Вышнего Волочка украл у женщины 80 000 рублей

На ближайшие пять лет он может покинуть свой дом
Олег ХАДАЕВ
Прежде чем звать специалиста по прочистке труб, убедитесь в его надёжности.

Прежде чем звать специалиста по прочистке труб, убедитесь в его надёжности.

Фото: Олег ХАДАЕВ

62-летняя жительница Вышнего Волочка обнаружила пропажу 80 000 рублей и обратилась в полицию.

Выяснилось, что к ней приходил 39-летний знакомый, чтобы прочистить засор в канализации.

После окончания работ, чтобы поблагодарить сантехника-любителя, женщина достала из укромного места в шкафу деньги, и дала мужчине небольшую сумму на покупку бутылки, в знак благодарности.

После этого она положила деньги на место. Сантехник это приметил. В тот момент, когда женщина отвлеклась, мужчина вытащил деньги и покинул дом.

При задержании воришка признался полицейским в содеянном. Часть денег он вернул, а остальные, по его словам, потратил на отдых и развлечения.

Мужчине запрещено покидать Вышний Волочёк. Он ждёт суда, который может лишить его свободы на пять лет.